Karim Benzema avoue la vérité : «J’ai joué avec Cristiano, Mbappé et Henry mais, c’est…»

Il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Cristiano Ronaldo, puisque c’est de lui qu’il s’agit a écrit l’une des plus belles pages du football.

À ce titre, il est connu pour toujours clamer haut et fort qu’il est le meilleur. Mais cette fois-ci, le quintuple Ballon d’Or a ajouté une nouvelle discipline. Et c’est d’ailleurs ce que raconte un ancien arbitre espagnol.

Alors qu’il officiait encore en Espagne, l’arbitre Iturralde Gonzalez a vécu une scène étrange avec Xabi Alonso et Cristiano Ronaldo. En effet, la star portugaise lui a signifié en face qu’il était le numéro 1 de deux sports : le football et le Tennis de Table (ping-ping).

«Une fois une interview (avec Cristiano Ronaldo ndlr) est sortie dans un journal sportif le jeudi précédant, et moi je les arbitrais le samedi contre Séville.

À la mi-temps le Real Madrid perdait 0-1, j’ai arrêté Xabi Alonso et je lui ai dit : «Hey Xabi, on peut le charrier celui-là ? (Cristiano Ronaldo, ndlr)» et il m’a dit : «oui oui tranquille. Il vit dans son monde mais tu peux le charrier.»

Ce que M. Gonzalez s’est empressé de faire : «Il (Cristiano) avait dit dans le journal qu’il était le numéro 1 au ping-pong et moi j’ai une table de ping-pong à la maison et ça me plaît, alors je lui ai dit : «Cristiano, tu as une grande gueule».

Cristiano Ronaldo a répondu : «Itu, je ne t’ai rien dit, je ne parle pas avec toi». Mais si, tu parles trop. Sois plus cool. J’ai lu que tu étais le numéro 1 au ping-pong, et moi je t’explose au ping-pong.

Il me regarde de haut en bas et il me dit : «Je suis le numéro 1 sur le terrain et au ping-pong» et il retourne sur le terrain.

Pendant un Betis-Real, un an plus tard, on était en train de s’échauffer et on m’a dit : «Hey, Cristiano te siffle, il veut quelque chose.» À 40 mètres il m’a salué avec la main comme s’il jouait au ping-pong et m’a lancé «Comment ça va ?», a-t-il raconté.