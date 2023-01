Karim Benzema avoue : «Je le jure. C’est le meilleur Real pour lequel j’ai joué…»

Karim Benzema a toujours dit qu’il comprenait le football au-delà des titres. Et c’est pourquoi, lorsqu’il a parlé de la meilleure équipe dont il a fait partie au Real Madrid, il n’est resté avec aucun de ceux qui ont réussi à remporter l’UEFA Champions League.

Pour l’ancien international français, la meilleure équipe que le club blanc ait eue ces derniers temps est celle qu’il avait lors de la saison 2011/12 sous la direction technique de José Mourinho.

Bien que dans ce parcours, ils n’aient pas atteint la gloire européenne en UEFA Champions League (éliminés lors d’une séance de tirs au but en demi-finale contre le Bayern Munich), le joueur de l’équipe lyonnaise n’oublie pas combien il a apprécié dans cette équipe en partageant avec des personnalités telles que Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, Mesut Ozil, Kaká ou Ángel Di María.

«C’est probablement la meilleure équipe (2011/12) que nous ayons jamais eue, mais malheureusement nous n’avons pas gagné la Ligue des champions. Nous avions deux équipes… tout le monde pouvait jouer. Beaucoup de buts, un super entraîneur… il a été formidable même à l’entraînement.

Je pense qu’ils ont été la meilleure équipe que nous ayons jamais eue. On avait celui qui était le meilleur entraîneur du monde et il a su nous mettre tous à 100%, les titulaires et les remplaçants. Tout le monde a joué, tout le monde a marqué des buts et tout le monde a bien défendu. Toutes les saisons sont différentes, mais je pense que c’est la meilleure équipe que j’ai rencontrée ici», a conclu l’actuel capitaine de l’entité merengue, dans une interview qu’il a accordée à la chaîne officielle de ZACK.

Avec d’autres équipes, Benzema a célébré plus de titres. Mais c’est au Real Madrid en Ligue des records qu’il a ressenti un niveau supérieur parmi tous les membres de l’équipe.

C’était la première saison de Cristiano Ronaldo avec 60 buts, Mesut Ozil s’est confirmé comme le meilleur orchestrateur de l’élite, Karim et Higuaín ont continué à marquer et Di María était un spectacle total.

Ceux qui ont vu cette équipe pleine de verticalité, de puissance et de capacité de but comprendront pourquoi KB9 a été choisi. Ils ont tout déchiré contre le FC Barcelone de Pep Guardiola.