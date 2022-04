Karim Benzema : après avoir éliminé Chelsea, il devient le protagoniste…

Les supporters du Real Madrid n’ont pas laissé Karim Benzema faire la fête avec la puissante équipe des Vikings.

Ils l’appellent «héros», «tout-puissant», «titan» et «la terreur viking». Une fois de plus, Karim Benzema s’est imposé comme le protagoniste du Real Madrid après avoir éliminé Chelsea et s’être qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Un exploit qui est devenu des centaines de mèmes.

Le but de Karim Benzema a été fêté dans toute l’Espagne. Les cris et les applaudissements se font encore entendre au Bernabéu. Le fanatique français a fait s’effondrer les réseaux en publiant des centaines de messages humoristiques pour célébrer la puissance du natif de Lyon.

«Tu es une œuvre d’art», «Que ferions-nous sans toi, super-héros», «Ne nous abandonne jamais, roi» et «Le plus grand poème de Madrid», sont quelques-uns des commentaires lus sur la plate-forme populaire du petit oiseau.

De plus, Benzema n’était pas le seul à être honoré lors de la soirée. La passe décisive mémorable de Luka Modric sur le but de Rodrygo a également été admirée par les fans de Viking. De cette façon, le Croate et le Français marquent une fois de plus un nouveau cap dans les rangs meringués.

Le rôle de Karim Benzema en tant que mannequin

Apparemment, le célèbre attaquant du Real Madrid veut laisser sa marque dans d’autres domaines en dehors du terrain. En ce sens, il a joué dans la couverture la plus récente du magazine de mode Esquire.

Dans le magazine, le buteur a souligné que tous ses records sont le fruit d’un travail acharné et de la persévérance qui le caractérise. «Je n’ai pas de secrets : il suffit de travailler sans relâche et d’être cohérent avec ses objectifs», a-t-il souligné.

Benzema a profité de l’interview pour porter des vêtements Dolce & Gabbana, Fendi et Louis Vuitton. Qui a dit que le terrain est un frein pour séduire les caméras de mode internationales ? Karim ne connaît pas de limites, sans aucun doute.