Kanye West «voit beaucoup plus les enfants» alors que lui et Kim Kardashian «communiquent mieux»

Kim Kardashian et Kanye West sont en meilleurs termes grâce à Kris Jenner selon les dernières nouvelles.

Kanye West, 44 ans, passe plus de temps avec ses quatre enfants au milieu de sa séparation d’avec Kim Kardashian, 40 ans.

«Kanye et Kim communiquent mieux qu’ils ne l’ont fait depuis des mois… Il voit aussi beaucoup plus les enfants», un initié a renversé sur HollywoodLife. «À cause de cela, ils passent plus de temps ensemble. Ils sont enfin bien placés», ont-ils également ajouté.

Kim et Kanye se sont mariés en 2014 et partagent quatre beaux enfants : North, 8 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psaume, 1 an.

Le fondateur de SKIMS a demandé le divorce en février 2021 après sept ans de mariage, et suite à son course présidentielle controversée et explosions bizarres sur Twitter.

Récemment, le couple semble être en meilleurs termes, Kanye accompagnant même Kim lors de ses débuts en tant qu’animateur de Saturday Night Live – où sa mère Kris Jenner, 65 ans, a également fait une apparition.

«Kris a vraiment aidé Kanye et Kim à arriver à un endroit où ils communiquent davantage. Kim n’aime pas le fait qu’elle soit si impliquée de cette façon, mais elle sait qu’elle est bonne dans ce domaine», a poursuivi l’intérieur.

Notamment, Kris et Kanye ont eu leurs différends en juillet 2020 lorsque Kanye a allégué que sa belle-mère tentait de le mettre en détention psychiatrique via Twitter.

«Kris aide toujours ses filles avec les pères de leurs enfants. Kanye était en colère contre Kris dès que lui et Kim se sont séparés pour la première fois, mais ils sont aussi dans un meilleur endroit maintenant. Kanye sait que Kris doit se rendre dans ce meilleur endroit avec Kim», a conclu la source.

Kanye a profité d’une escapade estivale au Mexique avec ses enfants pendant que Kim se rendait à Rome pour le travail, où elle a déclenché une tempête dans certains des endroits les plus emblématiques de la ville comme le Vatican, la fontaine de Trevi et la place d’Espagne.

«Ye et sa progéniture ont été photographiés en train d’attendre à la porte d’un aéroport avec une nounou, marquant l’une des rares fois où il a été vu avec eux sans Kim.

La fondatrice de KKW Beauty a également reconnu leur séparation dans son monologue d’ouverture sur SNL. «J’ai épousé le meilleur rappeur de tous les temps. Non seulement cela, il est l’homme noir le plus riche d’Amérique. Un génie légitime talentueux qui m’a donné quatre enfants incroyables», a-t-elle déclaré au public.

«Donc, quand j’ai divorcé, vous devez savoir que cela ne tenait qu’à une chose : sa personnalité», a-t-elle ensuite plaisanté.