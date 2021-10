Kanye West vend officiellement l’un de ses ranchs du Wyoming pour 11 millions de dollars

Kanye West est un peu moins «Off the Grid» ces jours-ci. Le musicien vend l’un de ses ranchs du Wyoming pour 11 millions de dollars, mais il conserve pour le moment son plus grand ranch de montagne de 6 713 acres.

Kanye West semble réduire ses grands projets dans le Wyoming. Le rappeur, 44 ans, a officiellement mis en vente l’un de ses ranchs pour 11 millions de dollars. Les nouvelles peuvent confirmer. Assis sur plus de 3 800 acres, son Monster Lake Ranch à Cody, Wyo, est maintenant sur le marché.

Selon DBW Realty, la «propriété unique dans une vie» comprend des caractéristiques rustiques telles que deux lacs trophées d’eau douce, une installation équestre, des corrals pour le bétail et des prairies de fauche.

Il propose également des éléments plus commerciaux : un lodge, une grande cuisine et une piste de karting (parfaite pour divertir ses quatre enfants, semble-t-il). «Les vues sur les falaises de grès et les montagnes Absaroka en font un investissement de premier ordre dans un ranch du Wyoming», selon l’agent immobilier.

Kanye a acheté la propriété il y a deux ans, lorsque sa femme de l’époque, Kim Kardashian, a dit à Jimmy Fallon que c’était son «rêve et sa vision» de s’y installer.

«J’aime LA, alors j’envisage des étés. J’envisage des week-ends», a-t-elle partagé. «C’est le plus bel endroit que vous ayez jamais vu de toute votre vie… Nous avons eu ce rêve d’avoir ce ranch et d’y passer nos étés et de nous évader.»

Alors, cela signifie-t-il qu’il envisage d’abandonner l’État de Cowboy et de retourner en Californie pour être proche de Kim et de leurs enfants ? Pas si vite…

Kanye possède toujours une autre ferme encore plus grande dans le Wyoming. Il y a deux ans, Ye a dépensé 14 millions de dollars pour son Bighorn Mountain Ranch près de Greybull, Wyo. Il offre également de nombreux éléments modernes et naturels.

Selon la liste de la propriété, il comprend «d’excellentes cabines et lodges, des collines et des prairies couvertes d’herbe qui sont coupées par de profonds canyons couverts d’arbres et des falaises remplies de gibier», ainsi qu’une cuisine extérieure, un sauna et des héliports pour un accès facile. Sa décision de vendre son premier ranch intervient près de huit mois après que Kim a demandé le divorce.

Pourtant, ils ont maintenu une relation amicale et collaborative tout en continuant à se soutenir mutuellement dans leurs projets créatifs. Elle a enfilé une robe de mariée pour l’un de ses événements sur l’album Donda, puis l’a rapidement rôti sur Saturday Night Live.

Lors de son concert d’accueil le 9 octobre, Kim a révélé en plaisantant qu’elle avait divorcé à cause de sa «personnalité», suggérant qu’ils sont déjà capables de rire de certaines choses.

Kanye l’a en fait aidée à se préparer pour SNL, et elle a dit à son ex un doux cri à la fin. Une source proche de Kim a dit à E! News : «Kanye et la famille ont tous été d’un soutien incroyable et là pour elle toute la semaine. Elle avait l’impression que tout le monde était à ses côtés pour elle. Elle est si heureuse d’avoir vécu cette expérience et d’avoir tant appris. C’est une semaine pour elle. n’oublierai jamais.»

Une autre source a ajouté que le couple est dans une «bonne place», expliquant : «Ils ont respecté les souhaits de l’autre et ont noué une bonne amitié».