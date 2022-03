Kanye West suspendu sur Instagram : voici la raison

Depuis que Kanye West a arrêté ses médicaments et a divorcé de Kim Kardashian, il s’effondre et fait des commentaires de plus en plus étranges sur les réseaux sociaux. Cela lui a maintenant coûté une suspension de 24 heures sur Instagram après être devenu complètement raciste contre l’ hôte du Daily Show, Trevor Noah .

Le rappeur a publié sur Instagram la photo de Trevor et la légender avec les paroles moqueuses et racistes, «K ** n baya mon seigneur k ** n baya K ** n baya mon seigneur K**n baya Oooo’ seigneur K**n baya».

Le message est venu après que Noah ait parlé de la querelle en cours que Kanye a avec le comédien Pete Davidson, le petit ami actuel de son ex-femme Kim Kardashian. Au cours d’un segment du Daily Show, Noah a expliqué à quel point ce type de comportement est dangereux et comment West harcèle clairement son ex-femme. Cela a déclenché la rage du rappeur qui est devenu extrêmement raciste sur la plateforme sociale.

Le message a depuis été supprimé, mais il a atteint les 15 millions de followers du rappeur. Joe Osborne, un porte-parole de Meta , a confirmé à Deadline qu’Instagram avait non seulement supprimé la publication pour violation des politiques de discours de haine, d’intimidation et de harcèlement de la plate-forme.

Mais avait également interdit à West de publier davantage, d’envoyer ou de recevoir des DM ou de commenter pendant 24 heures. La plate-forme a déclaré qu’elle prendrait d’autres mesures si elle prenait connaissance de nouvelles violations.