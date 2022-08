Kanye West réagit après la séparation de Kim Kardashian et Pete Davidson

Le chanteur guinéen diminutif, Moussa Sandiana Kaba, mieux connu sous le nom de Grand P, a été aperçu avec une autre femme quelques mois seulement après avoir proposé à sa petite amie, Eudoxie Yao une demande en mariage.

Grand P et Eudoxie avaient une relation intermittente compliquée et étaient ensemble depuis longtemps. Le couple a eu une rupture désordonnée en juillet 2021 et Eudoxie s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’elle s’était séparée du musicien pour infidélité présumée.

Des photos de la femme avec qui il aurait trompé ont également fait surface en ligne, et le chanteur a été vu en compagnie de la femme de race blanche.

Étonnamment, Grand P et Eudoxie ont corrigé les choses et se sont remis ensemble malgré l’allégation de tricherie.

En mars 2022, le chanteur atteint d’une maladie génétique rare appelée progeria, a décidé de pousser plus loin sa relation avec l’actrice et lui a demandé en mariage lors d’une émission de télévision en direct.

Au cours de l’interview en direct, il s’est mis à genoux pour s’excuser auprès de sa petite amie avant de poser la question à laquelle Eudoxie Yao a accepté.

Maintenant, il semble que le duo se soit à nouveau séparé car Grand P a été repéré avec une autre femme, qui, selon des informations non vérifiées, est sa nouvelle petite amie.

Un média gambien a partagé des photos du chanteur avec sa nouvelle prise et a écrit : «Grand P à nouveau en couple ? espérons que celui-ci ne brisera pas son cœur restant pour nous».