Kanye West publie une photo de lui et de Kim Kardashian en train de s’embrasser

Megan Thee Stallion a fièrement montré ses marques en portant un body super sexy de FashionNova !

Megan Thee Stallion, 26 ans, n’a pas honte de ses vergetures !

La rappeuse «Body» a révélé les lignes naturelles sur le haut de ses cuisses alors qu’elle modelait un body string noir de la marque de mode rapide FashionNova le vendredi 26 novembre.

Megan a grésillé en montrant ses courbes en une seule pièce, qui comprenait un court-chemise attachée au bas.

Sur la première photo, la native du Texas a grésillé alors qu’elle montrait son maquillage glamour, y compris sa lèvre doublée et ses extensions de cheveux longs.

Elle a ajouté du bling sérieux avec un collier à maillons cubains incrustés de diamants, un bracelet assorti et une bague.

Megan a également donné aux fans un aperçu de sa manucure amusante inspirée des fruits: chaque ongle a pris la couleur et le motif d’un autre, y compris une pastèque, des raisins, une orange, des fraises et plus encore.

«@fashionnova 48 heures jusqu’à la VENTE DU VENDREDI NOIR», a-t-elle écrit dans sa légende, criant la célèbre marque de mode en ligne.

Les fans ont rapidement répondu par des applaudissements autour de sa photo extensible – autrement connue sous le nom de «Tiger Stripes» – et l’ont remerciée de ne pas avoir photographié son corps naturel.

«C’est la réalité et le corps naturel pour moi», a écrit l’un des 26,5 millions d’adeptes de Megan. «les vergetures omg», «Des rayures de beauté naturelle» et «ce sont les vergetures fa meeeeeee… soeur je t’aime et tout ce que tu fais… continue d’être la plus sexy», ont répondu les autres.