Kanye West : les détails de son infidélité à Kim Kardashian dévoilés

Entre Booba et Sadek, la guerre est déclarée. Et ce, depuis maintenant plusieurs semaines. Mais alors que l’interprète du titre Nrv avait choisi d’abandonner la bataille, il semblerait que les deux rappeurs soient finalement sur le point de se rencontrer.

Depuis quelques semaines, Sadek et Booba n’arrêtent pas. Les deux artistes sont en guerre. Ils régalent ainsi leurs fans de nombreux clashs interposés. Et ce, à travers les réseaux sociaux.

Eh oui ! Après La Fouine, Gims, Black M ou encore Kaaris, le Duc de Boulogne vient d’ajouter un tout nouvel ennemi à sa liste. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que B2O est plus en colère que jamais.

Bien que l’interprète du titre Nrv soit prêt à lâcher l’affaire, il semblerait que le papa de Luna et d’Omar n’ait aucune envie de mettre un terme au combat qui anime la Toile.

«J’ai essayé d’être gentil avec toi, de te prévenir. Arrête frérot, arrête gros, tu ne vas nulle part, tu vends des croquettes pour chien et des matelas.» Voilà ce que Booba a pu notamment dire à son rival.

Et de poursuivre : «Tu fais comme si tu avais une équipe, tu n’as personne, tu ne vas rien faire, tu n’es personne. Arrête, pose-toi, tu es à Dubaï, tu vas être obligé de rentrer, ils vont te virer. Rentre chez toi gros, va faire à manger à ton enfant.»

D’ailleurs, le producteur de Trône n’a rien voulu savoir de la fin du clash. «Bah alors Mamadou ? Ah non non non on veut le son ! C’est le maturiteeeyy c’est le regretteeeyy ! On assume plus Bourguibah ? Prends ton xanibar et portes tes coucougnettes. Allez ressaisis-toi. Tu décides pas quand ça s’arrête !»

Bien décidé à régler ses comptes avec Sadek, Booba est donc loin de vouloir lâcher le morceau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux artistes vont bel et bien pouvoir s’affronter.

En effet, le 20 septembre prochain, B2O sera présent sur le plateau de Cyril Hanouna. Une occasion unique pour l’animateur d’organiser un règlement de compte en direct.

Ce dernier a ainsi proposé au rival du Duc de participer à l’émission. Manque de chance, le rappeur ne sera pas physiquement présent dans TPMP. Mais pas de panique !

C’est au téléphone qu’il devrait alors avoir l’occasion de dire ses quatre vérités à Booba. Il a d’ailleurs annoncé la grande nouvelle sur le réseau social à l’oiseau bleu.

«Merci @Cyrilhanouna pour l’invitation. Je serai avec vous au téléphone avec plaisir.« Voilà alors ce qu’écrivait Sadek. Un message qui n’aura pas manqué de faire réagir les internautes.

«Ça va être drôle» ; «Ça va être un guet-apens» ; «Rentre en France et va sur le plateau« ou encore «C’est une embuscade.» Autant de commentaires qui prouvent alors que les fans ont hâte d’assister à l’évènement. Rendez-vous donc dans quelques jours sur C8 pour le fameux affrontement !