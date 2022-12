Kanye West : l’entreprise du rappeur risque d’être expulsée à Los Angeles

Les problèmes continuent pour Kanye West. Désormais, c’est sa société, Yeezy, qui fait face à un sérieux problème puisqu’elle est sur le point d’être expulsée de ses bureaux de Los Angeles pour ne pas avoir payé de loyer. Selon The Nation Newspaper, West doit deux mois de loyer pour 63 254 $.

CT Calabasas, propriétaire de l’immeuble de bureaux, a demandé à Kanye de payer l’intégralité de la facture dans les 72 heures suivant l’avis ou d’être expulsé.

«Dans les trois jours suivant la signification de cet avis, vous devez payer le montant dudit loyer en totalité ou quitter lesdits locaux et en remettre la possession à l’agent autorisé de votre propriétaire», indique l’avis d’expulsion.

«En cas de défaut de paiement ou d’abandon, des poursuites judiciaires seront intentées contre vous pour possession des lieux, déchéance du bail et dommages et intérêts dans la mesure permise par la loi»

«Vous êtes en outre avisé que, par le présent avis, le bailleur choisit de déclarer déchéance ledit bail si le loyer n’est pas payé en totalité dans les trois (3) jours.»

Les rapports disent que son entreprise est dans le chaos

West payait un loyer à cet endroit depuis 2015, lorsque son entreprise était connue sous le nom de West Brands Fashion. Le bail initial était de 31 477 $ par mois.

En plus de l’expulsion, divers rapports notent que l’entreprise de Kanye est un gâchis, «le chaos et un environnement de travail toxique et abusif». C’est une entreprise remplie de «licenciements brusques et continus, de tactiques d’intimidation et d’humiliation, et d’un environnement sectaire où la flagornerie a prospéré».

Ce problème avec Yeezy est l’un des multiples gâchis dans lesquels le rappeur, qui a eu un an pour oublier, a été impliqué.