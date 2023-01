Kanye West : le rappeur va fort et lance le téléphone d’un photographe à la Bad Bunny

Kanye West a de nouveau été repéré depuis qu’il s’est fait discret après le scandale antisémite massif et ce n’était que pour montrer qu’il en a eu avec les paparazzi et les photographes alors qu’il franchissait la ligne et emportait le téléphone d’une personne.

Kanye West a été enregistré alors qu’il conduisait son SUV s’approchant d’un véhicule et demandant aux paparazzi de ne pas être filmé alors qu’il allait rendre visite à ses enfants, immédiatement le papa a dit qu’il y en avait des centaines et que vous ne pouviez rien faire.

Kanye West demandait juste aux paparazzis d’arrêter de prendre des photos de lui et de ses enfants

Ensuite, l’homme a dit à Kanye qu’il devrait emmener ses enfants chez lui plutôt que d’être dans un lieu public, «Qu’est-ce que tu veux que je fasse? Nous sommes des milliers» a demandé aux paparazzi quand il a été interrogé par Ye, ce que Kanye a répondu, «Je me fiche du nombre d’entre vous, vous savez ce que je veux que vous fassiez?» a dit Kanye, «Je veux voir mes enfants sans que tu me photographies», a-t-il expliqué, à la question des paparazzis, «Tu ne peux pas aller chez toi et les voir ? Que veux-tu que nous fassions, c’est un lieu public !».

Pendant ce temps, Kanye est resté silencieux tout en lançant un regard féroce à l’homme, lui faisant savoir qu’il était clairement contrarié. «C’est ce qu’on appelle les droits de l’homme», a déclaré Kanye alors qu’il s’éloignait à bord de son SUV

Ensuite, la vidéo revient à un arrêt de la circulation où Kanye était déjà sorti de sa voiture et visiblement en colère en parlant à une femme qui était toujours dans sa voiture, et pendant qu’ils continuaient à l’enregistrer, le rappeur a dit «Pourquoi continuez-vous à vous arrêter sur moi comme ça?», «Tu es une célébrité», a dit la femme.

Ye a répondu à cela en prenant le téléphone de la femme et en le jetant, puis il est monté dans son véhicule et est parti. Les forces de l’ordre ont déclaré à TMZ qu’il était nommé suspect dans une enquête sur la batterie et la vidéo a été présentée comme preuve.