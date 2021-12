Kanye West : le rappeur va «faire n’importe quoi» pour récupérer Kim Kardashian

Justin Bieber a posé dans une longue veste noire semblable à une robe et de grosses bottes à bout carré alors qu’il donnait une expression faciale sérieuse à la caméra sur la photo publicitaire épique, qu’il a partagée sur les réseaux sociaux.

Justin Bieber, 27 ans, avait l’air presque méconnaissable sur l’une des photos de sa nouvelle publicité Balenciaga ! Le chanteur a posé dans une tenue qui ressemblait à une robe de prêtre sur la photo épique et a montré une expression faciale intense et sérieuse.

Le look comprenait une veste noire longue au sol, des bottes noires à bout carré et un cordon autour du cou qui contenait un trousseau de clés.

«C’est la mode chérie», a légendé Justin sur la photo, qui comportait également le nom de la marque, sur Instagram le 30 novembre. dire! «Pastor Bieber», a écrit un fan tandis qu’un autre l’appelait «Père Bieber». Un troisième l’a qualifié de «cutiepie» et un quatrième a comparé la veste en forme de robe à une couverture.

D’autres ont écrit à quel point il était «beau» sur la photo et l’un d’eux a simplement mais efficacement dit «Wow». Ce n’est pas la première fois que Justin se fait remarquer pour une photo publicitaire de Balenciaga.

En juillet, des gens ont parlé d’un look qui montrait un style streetwear qui comprenait une veste en cuir noir surdimensionnée sur un sweat à capuche noir, un pantalon de survêtement noir, des chaussettes blanches et des baskets grises et rouges. Il tenait également un sac à main «City» noir.

En septembre, il a également posé pour la marque dans une chemise noire sous une veste en jean, un pantalon de survêtement noir, des chaussettes blanches et des baskets bleues et blanches et tenait un autre sac à main noir.