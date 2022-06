Kanye West : le rappeur se souvient de Kim Kardashian dans son discours émouvant…

La mère du clan Kardashian – Jenner s’est souvenue du 38e anniversaire de sa fille avec des photos émouvantes.

Khloé Kardashian fait la fête ce 27 juin à l’occasion de son 38e anniversaire et c’est pourquoi sa mère, Kris Jenner n’a pas voulu laisser passer cette date inaperçue et à travers son compte Instagram a dédié des félicitations émues en ce jour spécial à sa fille.

«Joyeux anniversaire à mon beau lapin @khloekardashian !!!! Je me sens tellement béni de pouvoir traverser cette vie en étant ta maman !», a-t-il écrit au début du vaste message qu’il a accompagné d’une série de photographies de la mondaine depuis qu’il était une fille.

«Tu es la fille, la sœur, la maman, la tante, la meilleure amie, l’enseignante, la thérapeute, la femme d’affaires et la fille la plus drôle que je connaisse qui regarde la vie avec une si belle attitude. Vous êtes gentille, aimante, douce, très intelligente, généreuse au-delà de toute mesure, courtoise et avez un caractère incroyable.», a ajouté la matriarche du clan Kardashian Jenner.

La fière maman de Khloé, en plus de la combler de louanges, a célébré sa vie et a remercié Dieu pour l’opportunité qu’il lui a donnée de prendre soin d’elle pour toujours.

«Vous nous apprenez constamment à gérer les choses les plus difficiles que la vie vous réserve et vous le faites avec tant de grâce et d’intégrité. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais et je remercie Dieu pour toi chaque jour», a conclu la femme d’affaires également dans sa publication, qui a jusqu’à présent enregistré plus de 200 000 réactions.

En réponse à son message, Khloé a republié les photos que sa mère a partagées sur Instagram Stories avec les mots sincères qu’elle lui a dédiés.

Khloé Kardashian célèbre une autre année de vie entourée de l’amour de sa fille, True Thompson, loin du scandale d’infidélité de son ex Tristan Thompson, concentrée sur la construction d’une meilleure version d’elle-même.