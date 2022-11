Kanye West : le rappeur ruine presque la soirée de Beyoncé et Jay-Z

Hailey Bieber a rejeté les spéculations sur la grossesse et a révélé qu’elle avait un kyste ovarien. Le mannequin a partagé une photo de son ventre nu tout en décrivant la douleur associée sur ses réseaux sociaux.

La jeune femme de 26 ans, mariée à Justin Bieber, a été ouverte aux fans sur son état, cherchant à être ouverte et à éviter les rumeurs indésirables. «J’ai un kyste sur mon ovaire de la taille d’une pomme», a écrit Bieber sur Instagram.

«Je n’ai pas d’endométriose ni de SOPK [syndrome des ovaires polykystiques] mais j’ai eu un kyste ovarien à quelques reprises et ce n’est jamais amusant.

«C’est douloureux et douloureux et ça me donne la nausée, des ballonnements, des crampes et de l’émotion . Quoi qu’il en soit… je suis sûr que beaucoup d’entre vous peuvent trop s’identifier et comprendre. Nous avons compris.»

Les autres maux de la femme de Justin Bieber

En mars, Hailey a été hospitalisée pour un petit caillot de sang dans son cerveau qui a provoqué des symptômes semblables à un accident vasculaire cérébral, pour ensuite subir une intervention cardiaque après avoir découvert qu’elle avait un trou dans l’organe.

Lors d’une apparition dans «The Tonight Show» avec Jimmy Fallon en juin, elle a insisté sur le fait qu’elle et Justin étaient en voie de guérison. «Tout va bien. Je vais bien. J’ai peur de la santé, vous savez, nous avons passé à autre chose», a déclaré Bieber à Fallon.

«Je laisse juste à mon corps le temps de guérir et de faire ce qu’il faut, mais je vais bien. «Il [Justin] va bien aussi. De toute évidence, la tournure des événements a été étrange ces derniers mois et même ces derniers jours.»

Hailey a ajouté que même si ce fut sans aucun doute une période difficile, elle est reconnaissante d’avoir traversé cette période et à ceux qui l’ont aidée tout au long du chemin.

«Ils ont découvert que j’avais souffert d’un très petit caillot de sang dans mon cerveau, ce qui a causé un léger manque d’oxygène, mais mon corps l’avait transmis tout seul et j’ai complètement récupéré en quelques heures», a déclaré Bieber.

«Bien que ce soit certainement l’un des moments les plus effrayants que j’aie jamais vécus, je suis à la maison maintenant et je vais bien, et je suis tellement reconnaissante envers tous les incroyables médecins et infirmières qui ont pris soin de moi ! «Merci à tous ceux qui ont tendu la main avec des vœux et de l’inquiétude, et pour tout le soutien et l’amour.»