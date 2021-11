Kanye West : le rappeur américain en colère contre Kim Kardashian

Beyoncé a montré jeudi un style de tennis sportif sexy sur son compte Instagram, célébrant apparemment sa chanson «Be Alive» pour le biopic de Venus & Serena Williams, «King Richard».

Sans défaut! Beyoncé s’est rendue sur son Instagram jeudi pour montrer un look preppy sexy. La femme de 40 ans vient de sortir son morceau «Be Alive» pour le biopic sur Venus et Serena Williams, King Richard, sur les célèbres stars du tennis, et on dirait qu’elle célèbre avec un style de tennis magnifique !

La chanteuse «Single Ladies» a montré son meilleur country club chic avec un pull à manches courtes gris clair rentré dans une jupe de tennis plissée grise à fines rayures, associant le look à des chaussettes tube Gucci à rayures rouges, blanches et vertes et à Ivy Park blanc sportif baskets.

Beyoncé a également accessoirisé son style avec des teintes froides et des bijoux minimaux, portant ses mèches de miel bronde longues et bouclées et arborant un petit sac à bandoulière Ophidia Gucci.

La pop star a posé dans un lieu ressemblant à l’Ivy League, avec une bibliothèque bien fournie et un bâtiment en briques de style anglais.

À la manière de Beyoncé, elle a laissé la photo sans légende, ce qui a amené les fans à se demander où elle se trouvait exactement. Même ainsi, les abonnés ont toujours apprécié les différentes photos qu’elle a publiées et le look élégant.

«Tellement mignon!» un fan a écrit tandis qu’un autre a simplement déclaré: «Oui maman». De nombreux autres ont inondé le post de divers emojis de feu et de cœur, montrant leur soutien au chanteur bien-aimé.