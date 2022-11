Kanye West : le chanteur reçoit un ultimatum pour témoigner avant son procès en divorce

L’artiste a dû arrêter sa performance à Mexico en raison d’une crise d’angoisse : «Je me sens comme ça maintenant et je ne sais pas pourquoi.»

Dans le monde de la musique, il y a beaucoup de grandes stars qui ont traversé divers problèmes de santé, physiques ou mentaux, et la célébrité n’est pas vraiment utile.

Des problèmes comme la dépression ou l’anxiété sont malheureusement plus fréquents dans la population mondiale, et Miley Cyrus a été l’une des dernières célébrités à en parler.

L’artiste l’a fait justement sur scène, en pleine performance, qu’elle a été contrainte d’arrêter à cause d’une crise d’angoisse dont elle a parlé, et c’est que loin d’aller en loge, elle a voulu être honnête avec ses fans présents au concert qu’il a donné à Mexico.

Son discours en plein concert et après sa crise d’angoisse

«Est-ce que quelqu’un s’est déjà senti très anxieux sans raison apparente et très anxieux ? Je me sens comme ça maintenant et je ne sais pas pourquoi. J’avais peur parce que je me sentais seul mais maintenant je te vois et je sais que je ne suis pas seul.

J’ai l’impression que toutes ces chansons qui étaient censées t’aider sont maintenant pour moi… J’ai vraiment besoin d’écouter cette chanson plus que quiconque parce qu’il s’agit de ne pas abandonner», a-t-il commencé par souligner avant d’interpréter sa chanson ‘The Climb’.

Elle a aussi avoué qu’il y a des chansons qui l’aident à faire face à certains moments plus délicats : «J’ai écrit ‘Mother’s daughter’ et maintenant je me chante ‘Don’t fuck with my liberty’ parce que j’ai l’impression d’être la seule personne ça m’empêche de continuer.

Personne d’autre n’a le pouvoir et le contrôle d’exprimer nos croyances, notre philosophie, nos attitudes ou de décider si aujourd’hui est une mauvaise ou une bonne journée. Et j’ai réalisé que je gâche ma propre liberté. C’est ironique», a-t-il ajouté, finissant par être encensé parmi ses followers.