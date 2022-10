Kanye West : le chanteur pris détendu au match de North West (photos)

Kanye West a été aperçu assis à côté de sa fille North West lors de leur match de basket à Thousand Oaks. Le rappeur avait l’air détendu tout en portant un sweat à capuche noir, un pantalon noir et des bottes noires. Il portait également une casquette de baseball sous sa capuche et montrait de la barbe.

Alors que la fille de Kim Kardashian portait son uniforme de basket-ball noir et blanc et des chaussettes noires tandis que ses cheveux étaient tirés en queue de cheval basse.

À un moment donné, North West s’est levé et a semblé avoir une conversation avec son père alors que les spectateurs autour de lui ont aperçu leur lien. Le jeu a été l’un des nombreux dans lesquels Ye a été vu.

La mère de North West était au match mais s’est assise à l’écart de son ex, selon Us Weekly. Elle a été photographiée en train de marcher dehors avec son fils de 6 ans, Saint, tout en portant un débardeur noir flatteur avec des leggings et des tongs assortis.

Elle avait également ses longs cheveux blonds détachés et portait un sac dans une main tout en gardant Saint proche de l’autre.

La participation des ex au match du Nord-Ouest intervient un jour après que Balenciaga a annoncé qu’il rompait les liens avec Ye, même s’il a ouvert le défilé de la Fashion Week de Paris de la marque plus tôt ce mois-ci.

La marque de luxe a commencé à prendre ses distances avec lui après avoir publié une série de messages antisémites controversés et d’autres messages offensants sur les réseaux sociaux ces dernières semaines.

«Balenciaga n’a plus de relation ni de projets futurs liés à cet artiste», a écrit la société de vêtements dans un communiqué.