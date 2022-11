Kanye West : le chanteur a montré aux employés des photos explicites de Kim Kardashian

L’acteur a posté une vidéo montrant comment il a fait les exercices dans le gymnase, en faisant toute l’amplitude de mouvement sur chacun d’eux.

Arnold Schwarzenegger restera dans l’histoire du cinéma pour être l’un des acteurs les plus musclés de l’industrie hollywoodienne, et cela est dû à son passé de bodybuilder, où il a obtenu un grand succès et où il a créé une figure qui est encore évidente aujourd’hui, et C’est que les muscles de l’Autrichien – nationalisé aux États-Unis – ne semblent pas avoir beaucoup changé au fil des ans grâce aux routines qu’il suit aujourd’hui.

L’âge n’est qu’un chiffre pour Arnold, et c’est qu’à 75 ans, il ne perd pas l’envie d’aller au gymnase jour après jour pour se conformer à sa routine d’exercice. Une routine dans laquelle il garde le secret de ses muscles, et qu’il a racontée à travers une vidéo qu’il a par la suite publiée sur Instagram, où il s’affiche en jeune homme tout en faisant divers exercices d’épaules.

L’amplitude de mouvement, vitale pour Schwarzenegger

Dans ces exercices, vous pouvez voir le bodybuilder de l’époque travailler dur pour essayer de pousser ses muscles à la limite. Mais, le secret est dans la légende du post, où Schwarzenegger révèle que ce qui est vraiment important, c’est de faire toute l’amplitude de mouvement : «Quand je dis aux gens de faire l’amplitude de mouvement dans chaque exercice et de ne pas être dupe, c’est ce que je veux dire».

Une vidéo dans laquelle il montre comment il a fait les exercices – et continue de les faire – dans le gymnase, ce qui l’a aidé à avoir la forme physique dont il peut continuer à se vanter aujourd’hui.

De plus, il a prévenu qu’il partagerait plus de vidéos et plus de conseils de fitness : «J’ai passé un bon moment à revoir mes archives pour la prochaine étape de ma croisade de fitness et j’ai hâte d’en partager plus».