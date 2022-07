Kanye West : la somme astronomique que le chanteur empoche lors de ses concerts !

Stromae aime garder un lien avec celles et ceux qui ont participé à ses projets. Le chanteur est très proche du petit garçon de son clip «Papaoutai» !

Pour se remettre de sa maladie, Stromae a été très bien entouré. Sa femme a tout fait pour le remettre sur pieds. Il a aussi pu compter sur ses amis qui ne l’ont jamais abandonné.

Et ce n’est pas tout ! L’artiste a aussi gardé un très bon lien avec celles et ceux qui ont collaboré avec lui. Le petit garçon qui a joué dans le clip Papaoutai pourra donc en témoigner.

Il y a neuf ans, le jeune Ruben, aussi appelé Rubix a collaboré avec Stromae et d’autres danseurs. Grâce à cette expérience, il a bien évolué dans son univers. Il s’est justement confié à nos confrères de Konbini :

«Je m’appelle Rubix, on me connaît grâce au clip de Stromae, à mes TikTok, et la danse. Depuis Papaoutai j’ai recollaboré avec Stromae pour le Jimmy Fallon Show. On s’est vu et il a dit ‘oh mon fils’ et je me suis dit… attends il se souvient de moi là ?».

Stromae n’oublie jamais ses collaborateurs. Et le jeune garçon en est très fier. Il poursuit alors : «ça fait longtemps on me demande comment va Stromae, est-ce que vous êtes toujours en contact ? Eh bien le destin fait qu’on est ensemble. Merci pour tout ! Merci à toi ! Et en plus il est encore sur une de mes prestas. Donc merci Monsieur Ruben».

Par la suite, Rubix a fait partie des Criminalz Crew, un groupe de danse urbaine. On lui souhaite du succès !