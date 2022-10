Kanye West finalise son divorce avec Kim Kardashian

Kim Kardashian doit organiser une grosse fête car l’impossible vient de se produire ! Il semblerait que Kanye West accepte enfin le divorce que son ex-épouse a demandé il y a près de deux ans.

À en croire le journal Trendyarn, le rappeur avait retenu les services de l’ancien avocat spécialisé en divorce de Melinda Gates, Robert Stephan Cohen, comme conseiller juridique pour sa bataille contre Kim. Selon des documents judiciaires acquis par le point de vente mardi, il a déposé une déclaration de divulgation, ce qui est généralement fait près du règlement d’un divorce.

Ces mêmes documents montrent également que la star a soumis toutes ses informations financières à l’avocat de l’ancien de Keeping Up with the Kardashians. Il est donc probable que les deux ont déjà, ou sont proches d’un accord pour leur côté financier. Kim peut enfin commencer à pousser ce soupir de soulagement tant attendu.

Cependant, un domaine du divorce n’a pas encore été résolu pour la garde de leur quatre enfants, North, 9 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans. L’artiste a demandé à son ex de permettre à leurs enfants d’être inscrits à Donda Academy. «En ce moment, nous sommes parvenus à un compromis, selon lequel mes enfants viennent à mon école après l’école et apprennent la chorale», avait déclaré Kim Kardashian