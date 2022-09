Kanye West fait ses débuts amoureux avec le mannequin Candice Swanepoel

Plus de drame dans le palais. Le prince Harry et Meghan Markle ont appris qu’ils n’étaient «pas invités» à la réception funéraire de la reine Elizabeth II par le biais des médias, ont déclaré des sources à Page Six.

Apparemment, le duc et la duchesse de Sussex avaient reçu une invitation imprimée pour l’événement qui aura lieu ce dimanche soir 18 septembre.

Pourtant, c’est hier qu’un porte-parole officiel du palais de Buckingham a confirmé à divers médias que l’invitation serait réduite aux purs «membres actifs de la famille royale», donc Meghan Markle et le prince Harry ne seraient pas invités.

«Harry et Meghan ont été invités et personne ne leur a dit qu’ils ne pouvaient plus y aller», a déclaré une source royale. Une autre source a ajouté qu’«ils ont seulement découvert qu’ils ne pouvaient pas lire les articles de presse».

D’autres invités à l’événement seront des politiciens du monde entier, dont Joe Biden, Emmanuel Macron et Justin Trudeau. Parmi les membres de la famille royale figureront Kate Middleton, le prince William, la princesse Anne et les nouveaux rois.