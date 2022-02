Kanye West explose contre Kim Kardashian et affirme qu’il ne le laisse pas voir ses enfants

La séparation à l’amiable entre Kanye West et Kim Kardashian est terminée : le rappeur a non seulement montré son agacement à propos du compte TikTok de North, mais a également explosé contre son ancien partenaire pour ne pas l’avoir laissé voir ses enfants et avoir mis certaines règles pour qu’il puisse vivre avec eux; le célèbre chanteur a donné des détails sur cette situation.

Près d’un an après avoir confirmé leur divorce, la cordialité a pris fin entre Kim Kardashian et Kanye West : il semblait que tout allait être calme, puisque tous deux ont commencé à sortir avec d’autres personnes et étaient en bons termes.

Cependant, le rappeur a utilisé ses réseaux sociaux pour exprimer son désaccord sur la manière dont Kim éduque ses enfants, soulignant qu’il leur permet d’utiliser les réseaux sociaux ou qu’il ne leur permet pas de vivre avec lui.

Kanye West accuse Kim Kardashian de ne pas le laisser vivre avec ses enfants

La bagarre entre l’ancien couple a eu lieu sur Instagram et a commencé lorsque Kanye s’est demandé pourquoi sa fille de 8 ans, North, avait un compte TikTok à son jeune âge.

Kim a répondu et a souligné qu’elle est supervisée par un adulte, en plus que dans ledit profil la petite fille ne fait «qu’exprimer sa créativité».

Devant de tels propos, le rappeur a explosé et assuré que la mondaine limite sa coexistence avec ses enfants, ne les laisse pas voir et a même indiqué que Kim a «kidnappé sa fille Chicago lors de sa fête d’anniversaire

«Qu’entendez-vous par fournisseur principal ? L’Amérique vous a vu essayer de kidnapper ma fille le jour de son anniversaire en refusant de me donner l’adresse. Vous avez mis la sécurité à l’intérieur de la maison pour jouer avec mon fils, puis vous m’avez accusé de vol. J’ai dû passer un test de dépistage de drogue après la fête à Chicago parce que tu m’accusais d’être défoncé. Tracy Romulus arrête de manipuler Kim pour qu’elle soit comme ça…» a écrit Kanye West dans un post sur Instagram.

Ces accusations contre la mondaine étaient très fortes et plusieurs fans ont réagi négativement car ils considèrent que Kanye va trop loin pour qu’il parle directement avec la mère de ses enfants et non pas via les réseaux sociaux.

Les jours précédents, Kanye racontait que personne de la famille Kardashian ne lui avait dit où allait se dérouler la fête d’anniversaire de Chicago ; à la fin, il a assisté à la célébration parce que Travis Scott lui a donné l’adresse et c’est comme ça qu’il était à l’événement.

Jusqu’à présent, Kim Kardashian n’a pas répondu à ces allégations de «kidnapping» ou au fait qu’elle ne laisse pas son ex-mari voir ses enfants.