Kanye West «escorté» hors d’un bureau de la marque Skechers

L’international brésilien est sans club, mais veut garder la forme et éviter un éventuel appel à la Coupe du monde.

Dani Alves est de retour à Barcelone. Cependant, et contrairement à ce qui s’est passé entre 2008 et 2016, et plus récemment, lors de la saison 2021/22, l’objectif sera, uniquement et exclusivement, de se maintenir en forme… en compagnie de l’équipe B.

Le journal espagnol Sport a indiqué, ce lundi, que le président de l’emblème Blaugrana, Joan Laporta, avait accédé à la demande du joueur de 39 ans, qui cherchera, de cette façon, à maintenir les meilleurs indices physiques, après la dernière Septembre, après avoir terminé le (court) passage par les Mexicains de Pumas.

L’arrière droit travaillera sous les ordres de Rafa Márquez, avec qui il partageait un vestiaire, en tant que joueur, au Camp Nou, afin d’empêcher un éventuel appel de l’entraîneur brésilien, Tite, pour la Coupe du monde, qui commence en moins d’un mois.

Le Barça Atlètic (nom officiel du «Bés» des Catalans) gagne ainsi un «renfort de poids», avec lequel il tentera de renverser un début de saison en deçà des attentes, dans lequel il n’en a remporté que trois dans le neuf premiers matchs.