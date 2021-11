Kanye West en couple, l’identité de sa nouvelle chérie dévoilée

Loin d’un bad buzz, le couple Diana Bouli et Kylian Mbappé fait sensation sur la toile après que la chanteuse Mani Bella a demandé au footballeur français d’origine camerounaise, d’épouser sa compatriote Bouli.

«Mon fils Mbappé, nous avons décidé que c’est cette femme qu’il te faut comme épouse», clame la chanteuse camerounaise Mani Bella sur sa page Facebook.

Selon l’artiste, c’est par amour pour le buteur de 22 ans du Paris Saint-Germain (PSG), que la République du Cameroun et toute l’Afrique entière formulent, à travers sa voix, cette surprenante doléance qui a commencé à faire tollé dans les médias.

A en croire la chanteuse du Bikutsi, l’influenceuse Diana Bouli est intelligente, belle, fraîche et bio. «Elle est intelligente, belle, fraîche et bio…..Je prendrai moi-même la dot et je célébrerai ce mariage! Dépêche -toi stp….On t’attend tous. Merci d’avance pour ton oui», a ajouté Mani Bella.

Reste maintenant à savoir si Mbappé va répondre favorablement à cette requête de la chanteuse camerounaise. Diana Bouli, la perle camerounaise des réseaux sociaux, a fini par intégrer le cercle des influenceurs du continent africain.

La jeune femme compte des milliers de followers sur son compte Tiktok avec 15 millions de Like et 800 000 abonnés. Comédienne, chanteuse, top modèle, Diana Bouli, comme elle se fait appeler sur les réseaux sociaux, est une touche-à-tout.

Ses différents rôles ont tous une pointe d’humour, c’est ainsi qu’elle a gagné le cœur de ses fans en reprenant des titres à succès des artistes comme Monique Séka, Aicha Koné, Pepe Kalle, ou encore Ndedi Eyango.

En presque deux ans sur la toile Diane Bouli captive, fait rire quiconque irrésistiblement. Diana Bouli se passionne pour son continent dans ses créations et espère continuer à le fait rire dans les années à venir.

