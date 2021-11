Kanye West dit qu’il «a besoin de rentrer à la maison» et «a fait des erreurs» avec Kim

Lady Gaga est devenue émue en parlant de la bataille de Tony Bennett contre la maladie d’Alzheimer un jour après que le couple a été nominé pour 6 Grammys.

Lady Gaga a révélé ce que cela faisait pour elle de regarder l’une de ses «personnes les plus préférées», Tony Bennett, lutter contre la maladie d’Alzheimer.

Appelant cela «déchirant», la superstar de la pop, 35 ans, a déclaré avoir vu la légende de 95 ans lutter contre la maladie alors qu’ils enregistraient ensemble leur album nominé aux Grammy, selon son interview du 24 novembre avec The Zoe Ball Breakfast Show.

«Tony est l’une de mes personnes préférées sur toute la planète et je l’aime de tout mon cœur. J’aime sa famille de tout mon cœur, j’aime sa femme, Susan, de tout mon cœur. Je ne peux pas vous dire tout ce que j’ai appris de lui et ce que c’est que de chanter avec une légende pendant tant d’années», a expliqué Gaga. «Je chante avec Tony depuis près de 10 ans, et c’est déchirant de voir ce qu’il vit avec la maladie d’Alzheimer.»

La star de House of Gucci a ensuite donné des conseils sur la façon d’aider les personnes atteintes d’Alzheimer ou de démence.

«Si vous êtes avec cette personne que vous aimez, jouez de la musique de son enfance et je vous promets qu’elle prendra vie d’une manière inattendue, et pas tout le monde que vous connaissez, chaque cas est différent et tout le monde est différent, mais ils sont toujours là et mon cœur va vers toi et cet album a été fait alors qu’il avait la maladie d’Alzheimer et nous l’avons chanté pendant qu’il avait la maladie d’Alzheimer et il était encore capable de le faire, je suis juste terrassé par lui.