Kanye West demande le pardon des Juifs à Hitler : «Laissez-le partir…»

En pleine idylle supposée avec L-Gante, les médias ont donné quelques détails inexacts qui ont fait grand bruit sur les réseaux. Dans un audio révélé en Espagne, Wanda Nara a elle-même aussi confirmé leur séparation.

Le 22 septembre dernier, Wanda Nara annonçait sur les réseaux sociaux qu’elle s’était séparée de Mauro Icardi, qu’elle a épousé en 2014. «C’est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Mais étant donné mon exposition et les choses qui transcendent et les spéculations médiatiques, il est préférable qu’ils le sachent de moi».

«Je n’ai plus rien à clarifier et je ne vais pas donner de détails. S’il vous plaît, je vous demande de comprendre non seulement pour moi, mais aussi pour nos enfants», a-t-elle déclaré, mais il a maintenant donné une autre version de la rupture qui a soulevé des doutes et suscité des critiques.

Dans un audio qu’elle a envoyé au journaliste Guido Záffora, Wanda Nara a déclaré que le voyage aux îles Maldives n’avait pas permis de recréer le lien avec le joueur. «Avec Mauro, nous sommes séparés depuis octobre. Aux Maldives, il y a eu une tentative minime (de retour), mais tout est resté comme en octobre», a-t-elle expliqué.