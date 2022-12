Kanye West déchu de son diplôme universitaire pour commentaires antisémites

Sans aucun doute les interviews et commentaires que Kanye West a fait ces derniers mois l’ont affecté professionnellement, financièrement et familialement.

Et c’est cette semaine qu’il a été confirmé que le rappeur a perdu un diplôme universitaire honorifique, l’Art Institute of Chicago ayant décidé de le lui retirer après ses propos antisémites.

Selon une lettre de l’école obtenue par TMZ, les responsables de l’école ont décidé d’annuler le diplôme de Ye, déclarant que «ses déclarations racistes, antisémites et incendiaires, en particulier celles dirigées contre les communautés noire et juive, sont dégoûtantes et répréhensibles».

De plus, la lettre écrite par la présidente Elissa Tenny mentionne que «en tant que communauté, nous savons qu’il existe différentes opinions sur ce que devrait être la réponse de notre institution, même lorsque nous convenons tous que leur comportement est indéfendable… leurs actions ne correspondent pas à la mission et les valeurs de notre école.

C’est la semaine dernière que Kanye West a de nouveau défrayé la chronique, après avoir accordé une interview à l’émission Internet «Infowars» où il mentionnait qu’il «aimait Hitler et les nazis». L’école avait décerné ce prix à l’ex-mari de Kim Kardashian en 2015 pour ses ogres artistiques.