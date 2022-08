Kanye West critiqué pour avoir vendu des vêtements Yeezy dans des sacs poubelles (photo)

Près de deux semaines après que Kim Kardashian et Pete Davidson aient mis fin à leur romance, après neuf mois ensemble, on sait que la mondaine s’inquiète pour ses futures relations amoureuses, puisqu’elle assure que son ex-mari Kanye West fera toujours tout son possible pour détruire leur.

«Kim a le cœur brisé par sa séparation d’avec Pete et pour Kanye, ne faire qu’ajouter plus de bouleversement a été un double coup dur», a déclaré une source citée par le Mirror.

«Son mauvais goût lui a fait comprendre qu’il ne la laisserait peut-être jamais vivre sa vie et être heureuse», a-t-elle ajoutée.

Rappelons que depuis que la célébrité a rendu publique sa relation avec l’humoriste de 28 ans en mars dernier, le rappeur a utilisé ses réseaux sociaux pour l’attaquer et a même composé une chanson dans laquelle il parle de sa mort.

En raison de ces comportements, il s’est avéré que Pete Davidson a eu recours à une thérapie pour surmonter le traumatisme causé par le chanteur américain.

Jusqu’à présent, les raisons pour lesquelles Kim et Pete Davidson ont pris fin sont inconnues, bien qu’il se soit avéré que les deux ne pouvaient pas avec la distance que leurs charges de travail ont produite ces derniers mois, car nous nous souvenons que l’acteur a déménagé en Australie pour enregistrer son nouveau film ; sans oublier que le sujet de la différence d’âge pouvait influencer.

En plus de cela, le comportement de Kanye West pourrait intervenir pour que les tensions entre le couple augmentent. «Il essaie de ‘diviser pour régner’ chaque fois qu’elle est avec quelqu’un d’autre», a ajouté la source.

Kim Kardashian et Pete Davidson auraient commencé leur idylle en octobre dernier, après leur interaction sur l’émission «Saturday Night Live», mais ils l’ont officialisée jusqu’en mars de cette année, une fois que la mondaine a signé son divorce avec Kanye West.