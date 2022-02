Kanye West affirme que Kim Kardashian s’inquiète que ses fans «blessent»…

Kanye West partage des messages texte présumés de l’ex Kim Kardashian qui craint que ses fans ne représentent une menace dangereuse pour son nouveau beau, Pete Davidson.

Kanye West continue sa série de tirades sur les réseaux sociaux, mais cette fois, il lance un avertissement à ses fans : ne blessez pas la nouvelle flamme de son ex-épouse Kim Kardashian, Pete Davidson.

L’Instagram vient après que le rappeur «Jail» ait partagé une série de messages condamnant le comédien SNL et disant à ses fans de «crier» au «[loser]» et de dire «Kimye pour toujours» s’ils le voient. Apparemment, Kim n’était pas trop content des messages de Ye et lui aurait dit d’arrêter une série de SMS.

«Tu crées un environnement dangereux et effrayant et quelqu’un va blesser Pete et tout sera de ta faute», Kanye a posté une capture d’écran présumée de son ex-femme.

«À LA DEMANDE DE MA FEMME, PERSONNE NE FAIT RIEN DE PHYSIQUE À SKETE, JE VAIS GÉRER LA SITUATION MOI-MÊME», a-t-il légendé le message. Nous avons contacté le représentant de Kim pour un commentaire.

Kanye a ensuite partagé une autre capture d’écran présumée avec Kim où il semble concéder sa publication nuisible. «Il y a des gens dangereux là-bas et c’est effrayant et ça n’a pas à l’être», aurait répondu Kim.

«Je ferai toujours tout pour vous protéger, vous et notre famille, pour toujours Et je vous ai écouté et j’ai dit à tout le monde de s’assurer que rien de physique n’arrive à Skete», a-t-il répondu.

De plus, Kanye a ensuite posté une autre capture d’écran entre lui et Kim, où elle lui aurait demandé pourquoi il ne pouvait pas «garder aucune de nos conversations privées».

Il a ensuite répondu : «Parce que j’ai reçu un texto de ma personne préférée au monde», ajoutant qu’il était son «fan numéro un» et demandant : «Pourquoi ne le dirais-je pas à tout le monde !!!»

En plus du drame en cours entre les ex, Kanye a montré son amour pour la star de télé-réalité en lui envoyant un camion de roses chez elle qu’il a montré sur Instagram lundi.

Le camion noir était rempli de dizaines de roses rouges et roses dans le coffre pendant que Ye personnalisait le véhicule pour dire «MA VISION EST KRYSTAL KLEAR» en lettres blanches sur le côté de la voiture.

Il a utilisé cette même phrase, un appel évident à son ex-femme, dans sa légende. Le rappeur «Famous» a également tagué Kim dans le message, montrant qu’il n’a toujours pas peur de faire connaître ses efforts pour la récupérer.