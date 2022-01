Kanté a mentionné l’attaquant le plus coriace qu’il ait jamais eu comme rival

Tout au long de sa carrière dans l’élite, N’Golo Kanté a affronté certains des meilleurs attaquants de tous les temps. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Mohamed Salah ou encore Karim Benzema font partie des joueurs que le champion du monde français a rencontrés sur les scènes les plus importantes de la planète football.

Au cours de la saison en cours, Kanté a été le protagoniste d’une dynamique avec The 5th Stand App du média officiel de Chelsea. Et là, ils lui ont directement demandé de mentionner l’adversaire le plus difficile de toute sa carrière.

«Qui est l’adversaire le plus coriace que j’ai jamais eu comme rival?» La question lui a-t-elle été posée sur la table, selon ce qui a été recueilli dans le compte officiel de Chelsea.

Et le double champion de Premier League a simplement répondu : «Je dirai Lionel Messi. En raison de sa façon de dribbler, il était le rival le plus coriace pour moi et pour l’équipe».

N’Golo a été victorieux contre Messi lors de la Coupe du monde de Russie 2018 avec l’équipe de France. Cependant, en club avec Chelsea, il a beaucoup souffert en UEFA Champions League 2017/18.

L’Argentin a joué dans un match nul dans lequel il a enregistré 3 buts et 1 passe décisive en 2 matchs contre Los Blues. C’était un cauchemar à Stamford Bridge et au Camp Nou.