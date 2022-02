Kamou Malo déçu : «J’aurai aimé gagner ce soir»

Auteur du premier but du match, Abdou Diallo s’est prononcé au micro de la chaîne télévisée sénégalaise sur leur qualification en finale de la CAN 2021.

«On est tombé sur une belle équipe. Ils se sont battus jusqu’au bout. Mais on a su faire la différence quand il le fallait. C’est une fierté d’avoir marqué ce but surtout que c’est un but libérateur. On va bien se reposer, bien se préparer et d’aller gagner ce trophée. On est venu pour ça. On va tout faire pour le gagner», a déclaré Abdou Diallo.