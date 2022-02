Kalidou Koulibaly, nouvelle priorité de Xavi pour le Barça

Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN) et premier nation africaine au classement FIFA, a désormais un stade aux normes internationales. Il a été inauguré mardi 22 février dans la liesse à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Des milliers de Sénégalais se sont déplacés en bus ou en train pour rallier le stade de 50 000 places, qui a reçu le nom de l’ancien président du pays Abdoulaye Wade.

Samuel Eto’o, sur l’inauguration du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), a salué l’érection du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui, pour lui, est un joyau de classe mondiale.

Dans un message sur sa page Facebook ce mercredi 23 février 2022, l’ex-joueur du Barca s’est dit fier d’avoir assisté à l’inauguration et à la célébration de la victoire des Lions du Sénégal à la dernière Can de football.

«Ce fut un honneur de pouvoir assister à l’inauguration du nouveau stade de classe mondiale du Sénégal et aux célébrations de la victoire de l’Afcon. C’est beau de voir comment l’Afrique continue de s’élever et de chercher l’excellence.

Félicitations au président @macky_sall et au peuple sénégalais pour cet incroyable exploit. Une victoire pour toute la nation africaine est une victoire pour tout le continent», a-t-il posté.

It was an honour to attend the inauguration of Senegal’s world-class stadium and AFCON victory celebrations. Congratulations to President @Macky_Sall and the people of Senegal for this incredible achievement. A win for any African nation is a win for the entire continent 🇸🇳❤️ pic.twitter.com/HtuQobMokz

— Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) February 23, 2022