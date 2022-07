Kalidou Koulibaly confirme son départ !

Dans une déclaration faite à la presse française, l’international sénégalais Kalidou Koulibaly a admis que son départ de Naples pour Chelsea était bien engagé.

Chelsea sera prêt à proposer un contrat de trois ans, avec une option pour une saison supplémentaire, et huit millions d’euros de salaire, plus un million de bonus. Kalidou Koulibaly recevra donc plus de trois millions de ce qu’ils gagnent actuellement dans l’équipe napolitaine.

S’adressant à la presse française, il avoue que son départ pour Londres n’est qu’une question de temps. «Je peux confirmer plus tard, mais c’est sur la bonne voie», a déclaré le défenseur sénégalais. Les Bleus offriront à Naples 40 millions d’euros pour la passe du défenseur central de 31 ans, qui n’a plus qu’un an sur son contrat.