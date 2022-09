Kaka s’enflamme pour Aurélien Tchouaméni : «J’aime ce joueur car il est très jeune mais…»

L’ancien vainqueur du Ballon d’Or est comblé par le recrutement d’Aurélien Tchouaméni.

«J’aime ce joueur car il est très jeune mais il a une énorme personnalité et il joue très bien» s’enflamme Kaka dans un entretien accordé à MARCA.

Kaka avait des doutes sur les deux tricolores Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga pour remplacer Casemiro.

Et ses doutes ont vite été disparu : «Je dois avouer que j’avais des doutes car Casemiro était un joueur très expérimenté et Tchouaméni et Camavinga ont peu d’expérience mais ils gèrent admirablement la pression de jouer pour le Real Madrid.»

Recruté pour 80M€ en provenance de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord au Real Madrid.

En plus du poids de son transfert, il doit compenser le départ de Casemiro à Manchester United, ce qui n’est pas donné à tout le monde.