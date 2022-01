Kaka : «Je n’ai jamais eu la chance de jouer avec lui», le brésilien dévoile le meilleur milieu de terrain

Le joueur croate a donné son maillot à un petit fan dans les tribunes et son père a demandé au Real Madrid s’il serait possible pour le milieu de terrain de le signer pour lui.

Dimanche dernier, Luka Modric a fait un grand geste avec un petit fan du Real Madrid qui est venu voir le Real Madrid 2-2 Elche au Santiago Bernabéu.

Le joueur croate a marqué le premier but des Blancos sur penalty et pour le fêter, il voulait qu’une de ses idoles ramène à la maison un excellent souvenir de lui. Rien de moins que son t-shirt.

Le petit garçon était déjà fan de Luka Modric puisqu’on a pu le voir en photos avec le maillot croate du joueur du Real Madrid, mais désormais il le sera beaucoup plus.

Malgré son super cadeau, le petit garçon aimerait bien que le footballeur signe son maillot et son père a décidé de remuer ciel et terre pour réaliser le rêve de son fils.

Un rêve pour Daniel

Par le biais d’un message sur Twitter, le père du jeune fan a fait sa demande particulière au Real Madrid : «Bonjour Real Madrid, je suis le père de Daniel. Le garçon qui est devenu viral grâce au détail du grand Luka Modric. Il est heureux, dans un nuage. Hier, il m’a dit qu’il rêvait de le faire signer. Pourrait se produire? Dites-moi ce que je dois faire pour cela et je le ferai. Merci beaucoup et HALA MADRID !!», a écrit Rubén Maniega sur le réseau social.

Hola @realmadrid soy el papá de Daniel. El niño que se ha hecho viral gracias al detallazo del gran @lukamodric10 Está feliz, en una nube. Ayer me decía que soñaba con que se la firmará. Podría ocurrir? Decidme que debo hacer para ello y lo haré. Mil gracias y HALA MADRID!! pic.twitter.com/RXtf6R4iOP — ruben maniega (@cepi82) January 25, 2022

Le tweet est rapidement devenu viral et cumule déjà plus de 160 retweets, plus de 600 likes et 11 tweets cités, en plus d’une multitude de commentaires.

De nombreux utilisateurs du réseau social soutiennent l’initiative du père avec des commentaires et mentionnent le Real Madrid pour que le rêve de Daniel se réalise.

«Ce que nous devons faire, c’est le taguer entre tous et plusieurs fois pour que ce message lui parvienne… Twitter rend cela possible» ou «J’espère que le grand Modrić et le Real Madrid réaliseront son rêve», ont été quelques-uns des gentils messages qui reçoit Daniel sur Twitter.