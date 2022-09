Kaka avoue : «Le meilleur souvenir du Real Madrid ? Le jour où il a été confirmé qu’il allait partir…»

L’ancienne légende des Merengues a rappelé sa carrière de footballeur et a expliqué quelle était sa journée préférée qu’il a passée à Madrid.

Kaka, ancienne légende du Real Madrid, a accordé une interview au journal Marca, publiée ce dimanche, dans laquelle il évoque certains moments de sa carrière, dont l’un lorsqu’il était encore au Santiago Bernabéu.

Face au meilleur souvenir du Real Madrid, Kaká a donné une réponse quelque peu surprenante, justifiant immédiatement son choix.

«Cela peut sembler étrange, mais mon jour préféré était le jour où il a été confirmé que j’allais partir. J’ai parlé à Florentino Pérez et il m’a dit qu’ils me considéraient comme un excellent professionnel, qui avait tout fait pour obtenir d’excellents résultats. à Madrid, mais que les blessures et les quelques minutes que l’entraîneur m’avait accordées ne le permettaient pas», a-t-il commencé par expliquer.

«C’était quelque chose de très satisfaisant parce que je sentais que les portes du club restaient ouvertes. C’est pourquoi vous ne m’entendrez jamais dire du mal de Madrid ou de José Mourinho. Quand j’ai rencontré Florentino Pérez en finale de la Ligue des champions à Paris, cette année, nous nous sommes étreints autre», a-t-il avoué.

Confronté au dilemme entre gagner la Serie A avec l’AC Milan et la Ligue des champions avec le Real Madrid, l’ancien milieu de terrain n’arrivait pas à décider quel moment il préférait.

«Bonne question. Milan est le protagoniste en Italie depuis plusieurs années et c’était phénoménal, mais j’ai vu la finale à Paris en direct et d’avoir vu le Real Madrid gagner la Ligue des champions de cette façon… Je peux décider», a-t-il lancé.