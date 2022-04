Kaka avoue : «Il est très déterminé dans tout ce qu’il fait. C’est le meilleur entre Cristiano et Messi…»

Les fils de Nemanja Matic et Cristiano Ronaldo ont recréé le but que leurs parents avaient créé lors du match nul face à Chelsea en milieu de semaine (1-1).

Rappelant le but, Matic a levé le ballon au-dessus de la défense des bleus, Ronaldo effectuant la réception du pied droit, posant le ballon au sol et tirant du même pied pour battre Mendy. La même chose s’est produite entre Filip Matic et Cristiano Ronaldo junior, tous deux âgés de 11 ans. Regardez la vidéo.