Kaka a révélé qui étaient les 7 footballeurs qu’il admirait et étudiait le plus

En tant qu’équipe de jeunes et supporter de Sao Paulo, la première grande idole et référence de Kaká était Raí, un milieu de terrain offensif qui a construit une carrière fantastique au club de São Paulo, au PSG et en équipe nationale brésilienne (champion du monde 1994).

Plus tard, alors qu’il grandissait, même en tant que professionnel, le grand Ricardo Izceson dos Santos Leite remarqua d’autres joueurs. Plusieurs d’entre eux étaient ses compagnons et beaucoup d’autres étaient des rivaux. Mais il a appris de tout le monde.

Dans une conversation qu’il a eue il y a quelques années avec Forward09, le vainqueur du Ballon d’Or 2007 a révélé qu’il avait l’habitude d’analyser et d’étudier des monstres de la stature de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo et Zinedine Zidane.

«Raí, le premier, qui a joué pour Sao Paulo quand j’ai grandi dans le club. C’était un grand joueur. Il a remporté la Coupe du monde 1994 avec le Brésil, a joué pour le Paris Saint-Germain. Puis, quand j’étais déjà dans le professionnel, j’ai regardé Ronaldo, El Fenómeno. Ensuite, j’ai joué contre Cristiano, contre Messi, Zizou. Et Rivaldo. Ce sont des joueurs qui ont joué, plus ou moins, à ma place, et j’ai prêté beaucoup d’attention à ce qu’ils faisaient sur le terrain, si je pouvais apprendre quelque chose d’eux, pour apporter leurs caractéristiques à mon jeu. Ronaldinho. Ce sont des joueurs que j’ai toujours regardés».