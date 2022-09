Juventus : «On est déçus parce que…», Adrien Rabiot après le match face au PSG

Adrien Rabiot a retrouvé le Parc des Princes ce soir avec la Juventus, et a réalisé une prestation honorable, sans être brillant pour autant. Après la défaite des siens sur le score de 2-1, il s’est exprimé devant les caméras de Canal+.

«On est déçus parce que les 20 premières minutes de la première période, on a été trop timorés, on est restés trop dans notre camp, on a eu du mal à ressortir et on les a trop laissés jouer.

Je suis plus satisfait sur la seconde période parce qu’on a montré un autre visage, on a montré du caractère aussi, on aurait pu revenir au score. Deux mi-temps trop différentes, il faut qu’on travaille dessus parce que ce n’est pas normal.

De l’espoir on en a, le Paris Saint-Germain était donné favori mais nous on le voyait d’un autre oeil. On aurait pu revenir, il y a des regrets, forcément, mais c’est de bon augure pour la suite sur ce qu’on a montré en seconde période.

(Sur son retour au Parc des Princes) J’étais très content de revenir ici, j’ai grandi ici, je ne m’attendais pas forcément à être bien reçu parce que ça s’est un peu mal fini, mais je suis très content de revenir à Paris.»