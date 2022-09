Juventus : mauvaise nouvelle pour Paul Pogba

Blessé au ménisque fin juillet, Paul Pogba avait décidé de ne pas se faire opérer en optant pour des séances de soin pour récupérer de cette blessure. Mais l’attaquant devrait être opéré et pourrait manquer la Coupe du monde au Qatar.

Le milieu de terrain de la Juventus avait repris la course depuis quelque temps et aujourd’hui, il a fait un essai plus sérieux au centre d’entrainement, avec notamment le ballon, mais il n’a pas été concluant.

Selon Sky Sport Italia, le français se fera finalement opéré très rapidement et sera absent au moins six semaines. la Juventus devrait officialiser la nouvelle très prochainement dans un communiqué.

L’ancienne star de Manchester United avait été exclue pendant cinq semaines au début du mois, mais la Juventus et le joueur ont opté pour un traitement conservateur qui n’a pas fonctionné.

Pogba est revenu à la Juventus lors d’un transfert gratuit de Manchester United cet été, mais n’a pas encore fait ses «deuxièmes» débuts avec la Vieille Dame.