Justin et Hailey Bieber : le moment inconfortable que le couple a vécu au Met Gala 2021

Le couple a été accueilli par un groupe de personnes qui ont scandé le nom de Selena Gomez.

Justin et Hailey Bieber faisaient partie des couples qui ont retenu l’attention lors de leur passage sur le tapis rouge du Met Gala, le lundi 13 septembre 2021 dernier.

Le couple est arrivé ensemble au Metropolitan Museum of Art de New York et juste avant de commencer leur tournée devant l’objectif des photographes présents, ils ont vécu un moment inconfortable.

En arrivant aux escaliers de l’immeuble, la chanteuse et le mannequin ont été reçus par un groupe de personnes qui, en les voyant, ont commencé à crier le nom de Selena Gomez, l’ex du Canadien.

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment l’interprète de «Peaches» et sa femme restent calmes, tout en ignorant le bruit du public.

Y a-t-il des problèmes entre Justin, Hailey Bieber et Selena Gomez ?

À plus d’une occasion, Selena Gomez a mentionné qu’elle n’avait aucun ressentiment contre son ex et a même demandé à ses fans de respecter à la fois Justin et Hailey Bieber.