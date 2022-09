Justin Bieber : pourquoi le chanteur annule-t-il le reste de sa tournée mondiale ?

Jennifer Lawrence est la couverture du numéro d’octobre 2022 de Vogue, dans lequel elle a révélé qu’elle avait eu deux avortements avant son 30e anniversaire.

En février de cette année, Jennifer Lawrence et son mari Cooke Maroney ont accueilli leur premier enfant ensemble.

Plus de six mois plus tard, l’actrice y est revenue dans le numéro d’octobre du magazine Vogue , où elle a également avoué avoir eu deux avortements auparavant, en plus d’aborder l’élimination de Roe v. Patauger.

Jennifer Lawrence révèle qu’elle a eu deux avortements avant son 30e anniversaire

L’actrice oscarisée a raconté comment elle a failli subir la procédure à 20 ans. Lawrence a déclaré qu’elle «avait l’intention de se faire avorter» à l’époque, mais avant de prendre la décision, elle a fait une fausse couche.

L’actrice a également révélé qu’elle avait fait une deuxième fausse couche pendant le tournage de Don’t Look Up, à quel point elle et son mari voulaient en effet un bébé. Jennifer a déclaré qu’elle avait ensuite dû subir une procédure de dilatation et de curetage (D&C), qui est utilisée pour retirer les tissus de l’utérus.

Jennifer Lawrence révèle qu’elle était «profondément furieuse» par la décision de la Cour suprême

L’actrice a également déclaré à Vogue que l’éviction de Roe l’avait «profondément enragée» en pensant à toutes les personnes, en particulier les jeunes, dont les options sont désormais limitées.

«Je me souviens un million de fois d’y avoir pensé pendant que j’étais enceinte. J’ai pensé aux choses qui arrivaient à mon corps. Et j’ai eu une super grossesse. J’ai eu une grossesse très chanceuse», a-t -elle déclaré au point de vente.

«Mais chaque seconde de ma vie était différente. Et parfois, cela me vient à l’esprit : que se passerait-il s’ils me forçaient à faire cela ? » , il ajouta.

«C’est trop personnel dans l’existence d’une femme de voir des hommes blancs discuter de l’utérus alors que dans leur cœur ils ne trouvent pas de clitoris», a-t-elle ajouté.

La lauréate d’un Oscar, qui a grandi dans une maison conservatrice, a également déclaré à Vogue qu’il avait été difficile de naviguer entre les différentes positions politiques au sein de sa famille concernant les droits des femmes.

À plusieurs reprises, Lawrence a exprimé ouvertement sa position pro-choix et son soutien au droit à l’avortement. Même l’année dernière, elle a assisté à la marche pour la justice contre l’avortement à Washington, DC, tenant une pancarte disant : «Les femmes ne peuvent pas être libres si elles ne contrôlent pas leur corps.»