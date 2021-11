Justin Bieber porte les nouvelles bottes Yeezy de Kanye West lors d’un brunch décontracté

Justin Bieber a été vu portant les confortables bottes kaki adidas Yeezy NSTLD avec un sweat-shirt et un pantalon alors que lui et Hailey Baldwin profitaient d’un brunch à l’hôtel Bel Air.

Justin Bieber, 27 ans, a montré son amour pour Kanye West, 44 ans, le 6 novembre, lorsqu’il portait de nouvelles bottes élégantes de la ligne de chaussures du rappeur.

Le chanteur est sorti pour un brunch avec sa femme Hailey Baldwin , 24 ans, tout en portant leschaussureskaki adidas Yeezy NSTLD, au prix de 340 $, et les a associées à un sweat-shirt blanc et un pantalon marron.

Il a également ajouté des lunettes de soleil à son look alors que lui et le mannequin ont été photographiés à l’extérieur de l’hôtel Bel Air à Bel Air, en Californie, où ils ont dîné de leur nourriture.

Hailey avait également fière allure dans son propre look, qui consistait en un haut noir à manches longues, des leggings assortis, des chaussettes blanches et des baskets Nike noires et blanches.

Comme son mari, elle a ajouté des lunettes de soleil à sa tenue et avait ses longs cheveux en queue de cheval avec un chouchou noir autour.

Justin et Kanye sont connus pour être amis et ont même passé du temps ensemble sur la propriété de Kanye au Wyoming dans le passé, il n’est donc pas surprenant que le crooner «Baby» le soutienne en portant ses nouvelles bottes.

Après leur visite ensemble en juillet, une source nous a dit que Justin était «préoccupé» par Kanye et voulait passer le voir alors qu’il voyageait dans son bus de tournée lors d’un road trip.