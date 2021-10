Justin Bieber fait une nouvelle fois sensation en posant avec le basketteur Shaquille O’Neal

S’en prendre à des personnes qui sauvent des vies chaque jour peut paraître totalement idiot et insensé. Pourtant, il existe bel et bien quelques idiots qui le font. Preuve en est avec l’individu se filmant en train de voler le matériel des pompiers il y a peu de temps. Ce qui a fait sortir Raymond de ses gonds sur TPMP.

Mais avant de parler du fameux individu qui aurait dérobé des outils chez les pompiers, revenons sur une autre actu faisant grand bruit dans l’émission. En effet, Benjamin Castaldi balançait récemment une bombe suscitant l’étonnement chez les chroniqueurs.

Ces derniers savent déjà que celui qui anime de temps en temps TPMP n’a pas peur de dépenser de sacrés sommes d’argent. Eh bien cela ne date pas d’hier. Etant donné que son mariage avec Flavie Flament aurait coûté un sacré coût.

C’est en tout cas ce qu’il laissait comprendre sur le plateau il y a quelques heures : «Le mariage plus onéreux ? Euh, c’est avec Flavie Flament. C’est un magazine qui a payé à 90%. Ce magazine a fait faillite depuis. C’est vrai. On avait vendu l’exclusivité pour 900 000 euros».

Avant d’ajouter : «C’était des francs pardon à l’époque. 900 000 francs. La bonne nouvelle c’est que j’avais tout investi dans le mariage. Et j’ai rien gardé pour moi. C’était un très beau mariage.» Franc ou euro, cela reste tout de même important.

Certes, le coût du matériel de pompier ne coûte pas autant, malgré tout, cela peut chiffrer lorsqu’ils doivent racheter casques, combinaisons et autres. Et ils ont bien failli se voir forcés de le faire à cause d’une personne tentant de leur voler leurs outils.

Rayan, suscitant la colère d’un chroniqueur de TPMP durant la dernière émission. En effet, Raymond sortait de ses gonds pour évoquer cette affaire et nous pouvons tout à fait le comprendre.

L’équipe de Cyril Hanouna a tenté de débattre sur ce sujet. Autrement dit, des personnes défendaient Rayan, et d’autres l’accablaient. Comme vous vous en doutez, il y avait beaucoup moins de personnes pour le défendre que l’inverse.

Le chroniqueur de TPMP faisant savoir dans un premier temps : «Il est mal élevé, on ne lui a jamais appris qu’on ne monte pas dans un camion de pompier pour faire des doigts d’honneur sauter ? Il a volé des outils aussi !» Avant qu’un ami présent en plateau ne le défende :

«Non, il n’a rien volé». Raymond, pas vraiment d’accord, rétorquait alors : «Ok, il a simulé un vol. Est-ce que des outils ont été déplacés ?» Un pompier donnant tout de suite la réponse : «Factuellement, quand on regarde cette vidéo, il y a donc un sac qui a été pris.»

Ce qui faisait encore plus sortir Raymond de ses gonds : «Alors, s’ils doivent partir en intervention et qui manque ce sac qui est censé sauver ta maman ? Comment on va faire ? Et le pire, c’est qu’il utilise des termes qui mettent les musulmans dans la merde. En criant Allah Akhbar. Zemmour il est chez lui il attend.»

Le chroniqueur de TPMP concluant enfin : «Il y a des gens, des musulmans, qui se lèvent tous les matins, qui n’ont rien demandé, qui se lèvent tous les matins pour aller bosser et qu’ils se font donc mettre dans la merde à cause de ces types-là.»