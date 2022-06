Justin Bieber atteint d’une grave maladie : sa femme Hailey Baldwin sort du silence

La semaine dernière, Justin Bieber annonçait une terrible nouvelle sur les réseaux sociaux. Le chanteur canadien révélait, à travers une vidéo inquiétante, être atteint d’un virus «assez grave».

Une maladie qui le contraint d’annuler ses prochains concerts. «Comme vous pouvez le voir, cet œil ne cligne pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage… Il y a donc une paralysie complète de ce côté de mon visage. C’est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux», expliquait-il.

Il ajoutait également : «Pour ceux qui sont frustrés par les annulations de mes prochains spectacles, je ne suis tout simplement pas physiquement capable de les faire.

C’est assez grave, comme vous pouvez le voir. J’aimerais que ce ne soit pas le cas, mais évidemment, mon corps me dit que je dois ralentir. J’espère que vous comprenez. Je vais utiliser ce temps pour me reposer, me détendre et revenir à 100 % afin que je puisse faire ce pour quoi je suis né».

Hailey Bieber brise le silence

Heureusement, Justin Bieber est bien entouré et peut notamment compter sur la présence de son épouse. Dans une récente interview pour Good Morning America, Hailey Baldwin se confiait sur l’état de santé son mari. Bonne nouvelle !

L’interprète du titre «Peaches» semble déjà aller beaucoup mieux. «Il va bien et il va de mieux en mieux chaque jour. Il se sent beaucoup mieux. Et honnêtement, ce qu’il s’est passé de manière aléatoire m’a beaucoup effrayée. Je suis tellement reconnaissante qu’il aille bien», déclarait la jolie blonde face aux caméras.

«Je pense que traverser cette épreuve en public, cela t’oblige à être honnête envers toi-même. Et je pense que cela permet d’entamer des discussions intéressantes. Le bon côté des choses, c’est que cela nous a rapprochés.» Preuve supplémentaire que le couple Jailey est toujours aussi solide !