Justin Bieber : à combien s’élève la fortune du chanteur à 28 ans ?

En plus d’être l’un des artistes les plus populaires du moment, le Canadien est aussi l’un des plus écoutés à travers le monde.

Après s’être fait connaître via YouTube il y a plusieurs années, Justin Bieber s’est imposé comme l’un des artistes les plus populaires et représentatifs de sa génération, un produit de son talent, mêlé à son charisme et son charme qui l’ont amené à former l’un des plus grands et des plus fandoms les plus dévoués de l’industrie.

Son impact sur la scène a également fait du chanteur l’un des plus rentables, générant des millions de dollars grâce à ses chansons, son image et ses concerts.

A combien s’élève la fortune de Justin Bieber à 28 ans ?

Selon le portail spécialisé People With Money, le Canadien a accumulé une fortune de plus de 285 millions de dollars, jusqu’en 2020.

Ce montant aurait augmenté ces dernières années après la sortie de son dernier disque ‘Justice’ et l’annonce de sa tournée intitulée ‘Justice World Tour’, même si pour le moment il est en pause après avoir été testé positif au Covid.

Actuellement, Justin Bieber figure dans le Top 10 des chanteurs les mieux payés, enregistrant en 2020 des gains totaux estimés à 82 millions de dollars.

L’image de l’interprète de ‘Peaches’ représente également un pilier fondamental de sa fortune, puisqu’en plus de facturer des bénéfices millionnaires avec sa marchandise, en plus de sa propre ligne de vêtements, il a également été le visage de campagnes publicitaires, dont les chèques ont dépassé les six chiffres.

Dans quoi Justin Bieber investit-il son argent ?

Depuis 2009, Justin Bieber a investi des millions de dollars dans différentes entreprises technologiques, notamment des plateformes telles que Stamped, Sojo Studios et même Spotify.

A 16 ans, elle développe également sa propre ligne de parfums et après le succès retentissant des parfums, la société Elizabeth Arden en rachète les droits.