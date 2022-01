Jusqu’à quel âge vous voyez-vous jouer au football professionnel ? Cristiano Ronaldo

Il n’y a pas si longtemps, Cristiano Ronaldo parlait de jouer au football professionnel jusqu’à ses 40 ans. Pour l’instant, il n’exclut pas de prolonger encore sa carrière.

Dans une interview pour ESPN Brasil, El Bicho a laissé ouverte la possibilité de concourir jusqu’à l’âge de 41 ou 42 ans. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense beaucoup. Le monstre portugais aime profiter du moment et c’est précisément ce qu’il fait à Manchester United.

«Je suis content. Je veux continuer ici. Plus tard, nous verrons ce qui se passera, si je joue à 40 ans, à 41 ou 42 ans. Mais le plus important est de profiter du moment».

«Toutes les expériences tout au long de ma carrière ont été belles, quel que soit le résultat. Indépendamment d’avoir accompli des choses importantes, comme gagner la Ligue des champions, qui est le meilleur titre pour une équipe de football. Je ne regrette pas toutes les expériences et décisions que j’ai prises, car la vie est faite d’expériences et de moments, et j’ai pu profiter de ces expériences et de ces moments. J’ai aimé aller en Italie à 33 ans, revenir en Angleterre à 36 ans. La vie doit être pleine de grands moments, pour le meilleur et pour le pire».