Jürgen Klopp souffre : le trident offensif de Liverpool pourrait être dissous

Après plusieurs années de joie sans fin, le moment de gloire du trident de Liverpool est sur le point de toucher à sa fin. Les trois joueurs mettent fin à leur contrat en 2023.

À l’été 2017, avec la signature de Mohamed Salah, le Liverpool de Klopp a créé l’un des tridents offensifs les plus meurtriers de l’histoire du football.

Le joueur égyptien a rejoint Sadio Mané et Roberto Firmino, qui avaient signé pour l’équipe «rouge» une et deux saisons plus tôt, respectivement.

Les trois attaquants ont été amenés pour un montant proche de 40 millions d’euros et, tôt ou tard, ils ont montré aux fans de Liverpool le grand succès que la directive de l’équipe rouge avait remporté en les signant. Pourtant, sans Jürgen Klopp sur le banc d’Anfield, rien n’aurait été possible.

Avec le jeu dynamique et vertigineux proposé par l’entraîneur allemand, Sadio Mané, Roberto Firmino et Mohamed Salah, ils ont enflé pour marquer et s’entraider, ce qui les a amenés à se catapulter comme l’un des meilleurs tridents offensifs de l’histoire du football moderne.

Avec eux trois sur le terrain, Liverpool a de nouveau soulevé une Ligue des champions après de nombreuses années de sécheresse, et cela aurait pu être deux mais ils sont tombés en finale contre le Real Madrid. Ils ont également réussi à remporter la Premier League, un titre que Liverpool n’avait plus obtenu depuis 1990.

Comme tout dans la vie, tout a une fin. Les trois joueurs ont un contrat en cours avec Liverpool, mais il se termine en 2023. Maintenant, les rumeurs commencent. En juin prochain, alors qu’il ne reste plus qu’un an à leur contrat, Liverpool renouvellera-t-il ses attaquants ?