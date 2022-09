Jürgen Klopp révèle les raisons de l’échec de Liverpool face à Naples

Les adeptes de la chanteuse colombienne ont pris sa défense en critiquant vivement la nouvelle petite amie de Piqué.

Gerard Piqué et sa compagne Clara Chía Martí continuent de donner de quoi parler après avoir fait leurs premières apparitions publiques ces dernières semaines générant des centaines de critiques, puisque leur idylle serait née au milieu d’infidélités.

Après avoir filtré les photos du couple assistant au mariage de l’un des meilleurs amis du footballeur, qui faisaient la couverture du magazine Hello !, les comparaisons entre sa nouvelle compagne et Shakira ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, car tous deux utilisent le blond long. cheveux, ils ont des similitudes physiques et vestimentaires.

Selon le journaliste Jordi Martin, qui a suivi de près la rupture médiatique entre le chanteur colombien et la star barcelonaise, il a assuré dans l’émission “El Gordo y la Flaca” que Clara Chía Martí serait assez contrariée par les comparaisons qui ont été faites. à elle d’en finir avec la chanteuse, en plus des photos devenues virales d’elle l’air insouciante et avec un peu de poids, qui auraient généré de fortes rumeurs de grossesse.

«D’une bonne source, je sais que les photos l’ont beaucoup dérangée car des rumeurs ont commencé selon lesquelles elle était enceinte en raison de son apparence. La fille était bien habillée, mais comme prévu, tout le monde allait la comparer à Shakira», a déclaré le communicant.

Dans la même intervention, le célèbre paparazzi, qui a révélé de nombreux détails sur la relation de Piqué avec l’étudiant de 23 ans, a assuré que le joueur espagnol est très amoureux et heureux depuis que sa petite amie a été acceptée par son cercle d’amis le plus proche.

«La semaine dernière, un bon ami de Piqué s’est marié, et après avoir monté la garde pendant deux heures, j’ai pu capturer quelques images du couple. Clara était très amicale avec les couples d’amis du défenseur», a-t-il mentionné.

Les déclarations de Jordi Martin surviennent maintenant que Gerard Piqué s’est exprimé par l’intermédiaire de ses avocats avec une déclaration dans laquelle il a rejeté le harcèlement médiatique de lui et de sa famille, principalement ses enfants, car ils affectent son image publique, il engagera donc une action en justice.

«La surveillance de certains médias et paparazzi a été continue, voyant notre client contraint de modifier sa routine quotidienne dans le seul but de protéger ses enfants, sa famille et son environnement le plus proche. Elle a toujours respecté l’activité des médias et leur droit à l’information, mais ils ont franchi des limites», a-t-il souligné.