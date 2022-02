Jürgen Klopp : «Il ne s’agit évidemment pas du peuple, c’est la guerre d’un…»

La star du football et le mannequin possèdent une collection de véhicules très enviée par le monde entier.

Le couple de Leo Messi et Antonela Roccuzzo est l’un des plus beaux de tous. En plus d’avoir un mariage de rêve à Rosario, auquel se sont rendues des personnalités du monde entier, ils ont formé une famille incroyable avec Thiago, Mateo et Ciro.

Les deux partagent une histoire d’amour cinématographique. La star du football a rencontré la femme de sa vie alors qu’il n’avait que neuf ans, puisque sa cousine était une amie proche du petit talent du ballon rond.

Depuis qu’il était jeune, Leo Messi lui a dédié des mots d’amour et rêvait d’avoir la chance que cette fille de Rosario fasse un jour attention à lui. Cela a renforcé progressivement son amitié avec Antonela Roccuzzo jusqu’à ce qu’il déménage à Barcelone.

Cependant, et comme on dit, quand il y a de l’amour, il n’y a pas de distance, des couches de jeu comme une barrière. Il fallait que les choses se passent entre l’idole du PSG et l’influenceur et c’était comme ça. Ce n’est qu’en juillet 2007 que la relation entre Lionel et Antonela s’est blanchie et depuis, ils ne se sont plus jamais séparés.

À tel point qu’aujourd’hui Anto est le fidèle compagnon de l’idole de l’équipe nationale argentine et chaque exploit qu’il obtient est aussi le sien, car c’est elle qui le soutient, le soutient et lui donne l’impulsion pour avancer dans les défaites et les frustrations.

Dans le même ordre d’idées, tout ce que Messi a réalisé avec son énorme carrière de footballeur a également été réalisé par Roccuzzo, et lorsque nous parlons de réalisations, nous nous référons également à des choses matérielles, telles que la collection exclusive de voitures que possède le couple.

Parmi les trésors à quatre roues que possède la footballeuse et femme d’affaires se trouve une Ferrari F430 décapotable. Il a un moteur V8 et ils l’appellent le «Millennium Falcon». Le prix de base de cette voiture de rêve est de 200 000 euros.

Un autre favori pour les sorties en famille est un Lexus LX570, ce multisegment Toyota vaudrait plus de 250 000 $. Avec un moteur V8 et une puissance de 388 ch, il peut passer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 7,7 secondes. Une folie!

Un Range Rover Evoque rejoint la collection exclusive de la Pulga et Antonela . Selon ce qu’ils disent, c’est le véhicule qu’ils utilisent le plus pour se déplacer dans la ville et aurait une valeur supérieure à 50 mille euros.

Mais depuis que l’heureux couple s’est installé à Paris, la favorite pour se déplacer dans la capitale française est une Mini Cabrio qui complète, avec une Audio R8 Spyder, une RS 6 Avant et une Audio Q7 la collection exclusive de véhicules de Messi et Anto Roccuzzo.